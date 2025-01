Mann wollte Kind (10) im Kastenwagen verschleppen

Unbekannter in Kastenwagen

Plötzlich blieb ein weißer Kastenwagen stehen, ein fremder Mann stieg aus. In gebrochenem Deutsch fragte der Fremde, ob die Schülerin mitfahren will. Er habe „etwas Süßes“. „Ich bringe dich überall hin, wohin du willst.“ Dann packte er das Kind an der Hand, wollte es zum Fahrzeug zerren. „Zum Glück kam ein Ehepaar ums Eck. Als die Zeugen auftauchten, ließ der Unbekannte von dem Kind ab, setzte sich ans Steuer und machte sich aus dem Staub“, heißt es in der Rekonstruktion der Tat.