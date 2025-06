Polit-Umfrage ärgert: „Grenzt an Datenmissbrauch“

Der Ärger hat für eine burgenländische Wirtin begonnen, als sie im Urlaub am Mittelmeer angekommen ist. Ohne ihr Wissen war die Gastronomin Teil der Umfrage eines Meinungsforschungsinstituts, das seit Anfang der Woche per Telefon die Pinkafelder Bevölkerung kontaktiert hat. „Die Leute mussten antworten, was sie von mir halten. Plötzlich wurde ich am Strand mit Anrufen überhäuft, weil vermittelt worden ist, ich würde mich parteipolitisch engagieren“, reagiert die Wirtin völlig überrascht und gleichzeitig besorgt.