Deko-Kette Depot auch in der Schweiz in Konkurs

Depot arbeitet derzeit mit Behörden zusammen. Zu einem allfälligen Sozialplan wurden aber noch keine Angaben gemacht. Nach eigenen Angaben beschäftigt das Unternehmen 3000 Mitarbeitende in ungefähr 300 Filialen in Deutschland, Österreich und der Schweiz. In der Schweiz dürften 34 Filialen von der Pleite betroffen sein. Diese schließen laut Beschäftigten bereits am Freitagabend.