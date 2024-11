So viele Depot-Filialen schließen bis Jahresende

Übergang zum Regelbetrieb bis Mitte 2025 angepeilt

Ziel ist es nach Firmenangaben, bis spätestens Mitte 2025 wieder in den Regelbetrieb übergehen zu können. Gleichzeitig arbeitet Depot auch an den Sortimenten und an einer neuen Positionierung. „Wir müssen zu einem Concept-Store werden“, sagte der Firmenchef gegenüber der Tageszeitung „Welt“. Überlegt werde, auch Marken ins Sortiment aufzunehmen. Das bestehende Portfolio wiederum wurde gestrafft. „Es sind jetzt sicherlich 30 Prozent weniger Artikel in den Läden als vorher“, sagte Gries der Zeitung.