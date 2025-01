Fischesterben in Hohenems: Zeugen gesucht

Im Hohenemser Sohlgraben kam es vor einigen Tagen zu einem Fischesterben. Die Polizei nahm daraufhin die Ermittlungen auf und konnte nun den Tatzeitraum eingrenzen: Dieser beläuft sich auf Sonntag, den 26. Januar 2025, in der Zeit zwischen 9 und 11 Uhr. Zeugen, die in diesem Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Kenntnis darüber haben, wie beziehungsweise dass jemand Substanzen in den Regenwasserkanal geschüttet hat, mögen sich bitte bei der Polizeiinspektion Lustenau melden: +43 (0) 59 133 8144