Selbst bejubeln | Nur ein Gerippe

Selbst bejubeln. Man wird ja vorsichtig, bei all dem, was wir rund um die Regierungsbildung in den vergangenen Wochen schon erlebt haben: Da wurde bekanntlich Anfang des Jahres aus türkis-rot-pinken Verhandlerkreisen gestreut, dass man schon unmittelbar vor dem Abschluss der Gespräche zur sogenannten Zuckerlkoalition wäre. Und dann ließen zunächst die Neos die Verhandlungen platzen, ehe auch die ÖVP weitere Verhandlungen mit der SPÖ ablehnte. Mittlerweile wird, wie man weiß, eine blau-schwarze Koalition verhandelt. Gestreut wird, dass man in zahlreichen Punkten bereits einig sei. Gleichzeitig hält man aber auch nicht mit Informationen hinter dem Berg, wonach es bei einigen Themen schwer überbrückbare Differenzen gibt. Das wird teilweise stimmen. Und teilweise ist es schlicht Verhandlungsdramaturgie. Um letztlich der Öffentlichkeit verkaufen zu können, wie sehr man sich durchgesetzt habe. Wetten, dass sich – wenn es zu einem blau-schwarzen Abschluss kommt, jede Partei dafür bejubeln wird, was sie alles durchgebracht hat?