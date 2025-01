Mord? Identität geklärt, Todesursache noch Rätsel

Die Identität jener stark verwesten und teils schon skelettierten Leiche, die vor eineinhalb Wochen in einem Garten im Tiroler Hall gefunden worden war, konnte zwar geklärt werden – die Todesursache ist aber nach wie vor ein Rätsel. „Wir ermitteln in alle Richtungen, können nichts ausschließen“, so der Chefermittler. Der Fall bleibt ein wahrer Krimi!