Leichenfund im Garten: Identität ist geklärt

Wie die Polizei am Donnerstagabend mitteilte, liegt nun das Ergebnis des molekulargenetischen Abgleichs vor. Demnach handelt es sich bei dem am 22. Jänner aufgefundenen Toten um einen 30-jährigen österreichischen Staatsbürger, der seit Herbst 2024 abgängig war. „Weitere Ermittlungen zur Todesursache sind am Laufen“, teilte Oberstleutnant Philipp Rapold mit, stellvertretender Leiter des Landeskriminalamtes Tirol.