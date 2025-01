Brandalarm in Altersheim: Zigarette fing Feuer

Ein Brandmeldealarm, der in der Nacht auf Donnerstag in einem Altersheim in Möllbrücke ausgelöst wurde, weckte die örtlichen Einsatzkräfte aus dem Schlaf. „In einem Zimmer wurde eine Zigarette in den Mülleimer geworfen“, heißt es von Seiten der Feuerwehr. Das führte schließlich zu einer starken Rauchentwicklung. Sofort griffen die Mitglieder der FF Möllbrücke ein und konnten mittels Drucklüfter den Rauch entfernen.

Verletzt wurde zum Glück niemand.