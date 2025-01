Wo es jetzt noch gute Zinsen für Sparer gibt

Mitte 2022 hat die EZB zur Bekämpfung der hohen Inflation das Ende der Nullzinspolitik eingeläutet und angefangen, die Leitzinsen massiv anzuheben. In kurzer Zeit ging es auf bis zu 4,5 Prozent hinauf – was viele Personen mit einer laufenden, variablen Immobilienfinanzierung (Stichwort Häuselbauerkredit) in Bedrängnis brachte. Ab Juni 2024 geht es aber wieder abwärts. Am Donnerstag senkte die EZB auf 2,75 Prozent.