Hundegesetz muss schon wieder geändert werden

Zwei Ziffern sind falsch

Grund dafür sind zwei fehlerhafte Ziffern. Sie sollen nun korrigiert werden und der Polizei ihre vorgesehenen „Mitwirkungsrechte“ geben, wie es offiziell heißt. Der Antrag zu dieser Novelle soll am Donnerstag dem zuständigen Landtagsausschuss zugewiesen und in der darauffolgenden Sitzung am 6. März beschlossen werden.