Tierschützer üben Kritik an Hundehaltegesetz

Die Begutachtungsfrist für ein strengeres Hundehaltegesetz in Oberösterreich geht am Dienstag zu Ende. Bis Montagabend waren rund 140 Stellungnahmen vorgelegen. Anlass für die Novelle ist die tödliche Bissattacke auf eine Joggerin im Oktober 2023 in Naarn. Sechs Rassen sollen künftig als gefährlich gelten, was laut dominierender Kritik nicht gutgeheißen wird.