Parallele zwischen Gegenwart und Vergangenheit

Auch in der Saison 97/98 schafften es die Bregenzer in die Runde der letzten 16, scheiterten damals an der SV Ried. Helmut Rottensteiner , eine der SW-Legenden, die damals dabei waren, sieht eine gewisse Parallele zwischen der Gegenwart und seiner aktiven Zeit, als er mit den Landeshauptstädtern im Cup-Viertelfinale stand. „Ganz wichtig ist, dass du einen großen und guten Zusammenhalt hast. Das sehe ich in der derzeitigen Mannschaft und es war damals zu meiner Zeit das Gleiche. Deshalb sind sie derzeit erfolgreich und deshalb waren wir damals erfolgreich“, sagt der Ex-Mittelfeldmann, dessen Sohn Marco seit dieser Saison bei Schwarz-Weiß in die Fußstapfen des Papas trat, „ich werde auch selbst in Wolfsberg vor Ort sein, sie können ohne Druck aufspielen.“