„Babygirl“ mit Nicole Kidman: Keine große Affäre

Recht überstürzt lässt sich Nicole Kidman in diesem Erotikschwank auf eine riskante Affäre ein. Nicht ihr erster Ausflug in dieses Genre, denkt man an ihren Part in „Eyes Wide Shut“. In „Babygirl“, Regie: Halina Reijn, versteckt sich jedoch die emsig promotete Sinnlichkeit einer reifen Frau hinter oberflächlichen Unterwerfungsfantasien, die in teils lächerlichen Rollenspielen ihre Umsetzung finden. Etwa wenn Romy auf allen Vieren kriechend das milchschlabbernde Kätzchen mimt oder der strenge Lustknabe sie Scherben aufklauben lässt.