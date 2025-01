„Es liegt an dir, Chéri“: Humorvolles Ehe-Drama

Madame (Charlotte Gainsbourg) ist genervt! Ihr Mann (José Garcia) ist so gut wie nie telefonisch erreichbar. Eine Montagesequenz gibt uns Einblicke in eine Ehe, die seit 20 Jahren besteht, jedoch Rost angesetzt hat. Während die Gattin bereits mit der Scheidung kokettiert, setzt er auf einen familiären Wochenendausflug samt der Teenie-Brut – und hofft auf die Magie, die sich an Orten ihrer gemeinsamen Vergangenheit einstellen soll.