Mitreißendes Feuerwerk der Gefühle: „La Cocina“

Das Restaurant The Grill, direkt am Times Square gelegen, ist eine Massenabfertigung. In der riesigen fensterlosen Küche, in der die Luft zu brennen scheint, schuftet eine multikulturelle Brigade, teils ohne Papiere und nahezu im Fließbandmodus, finden Burger und Steaks ihren Weg in die gierigen Schlunde von Touristen. Manager Luis rekrutiert die junge Migrantin Estela (Anna Diaz) ohne größere Formalitäten und die muss vor allem lernen, sich mit Pedro (Raúl Briones Carmona), dem Koch, einem aufbrausenden Provokateur, zu arrangieren.