Nicole Kidman spielt Orgasmen lieber vor Frauen

Nicole Kidman beschreibt den Dreh: „Ich habe schon viele sexuell aufgeladene Filme gemacht, aber dieser ist anders. Dieses Thema in die Hände einer Frau zu legen, ließ mich auf seltsame Weise eins werden mit ihr, so wie ich es noch nie erlebt habe. Wenn man mit einer Frau an diesem Thema arbeitet, kann man alles miteinander teilen. Wenn eine Regisseurin zu dir sagt: ,Okay, lass uns an diesem Orgasmus arbeiten‘ – ich sage ganz offen, mit einem männlichen Regisseur wäre das undenkbar.“