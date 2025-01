Letzte Stunden zwischen Lockangebot und Leere

Minus 90 Prozent, Totalabverkauf – diese Schilder empfangen die Kunden am allerletzten Tag in der Geschichte von Kika/Leiner. Eine freudige Schnäppchenjagd-Stimmung will trotzdem nicht aufkommen. Die Blicke vieler Mitarbeiter sind ebenso leer wie die meisten Regale. Und die Kundenfrequenz ist nach einem gigantischen Ansturm am Wochenende eher verhalten. Kein Wunder, zu kaufen gibt es nicht mehr allzu viel.