Letzter Kika/Leiner-Tag - doch Fragen bleiben

Für viele schien es unbegreiflich, dass Benko zwar offenbar an der Wertsteigerung der Immobilien verdient hat, aber nicht bereit war, weiter in das Handelsgeschäft zu investieren. Doch wie man weiß, hat der Signa-Konzern inzwischen noch weit größere Finanzprobleme. Denn die Zeiten, in denen er aus den Renditen der Immobilien locker seine Bankkredite finanzieren konnte, sind vorbei. Was die Kunden am letzten Tag zur Insolvenz der Möbelkette sagen, hat die „Krone“ ebenfalls nachgefragt. Die Mitarbeiter täten ihr leid, meinte etwa eine Einkäuferin.