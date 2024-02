17-Jährige half Vater, Familie zu ermorden

Von Gebeten wäre man aber irgendwann zu gewalttätigen Praktiken übergegangen in der Überzeugung, dass nur durch Schmerz die Befreiung erreicht werden könnte. An diesem Punkt hatte sich dann die Mutter widersetzt. Das war ihr Todesurteil. Die Anwälte der Komplizen haben am Wochenende ihr Mandat niedergelegt.