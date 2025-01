Vor Gläubigern versteckt: Das ist der Benko-Schatz

Was die Korruptionsjäger von Staatsanwaltschaft und Soko Signa im Zuge der jüngsten Razzien beim gefallenen Immo-Jongleur René Benko fanden, gilt als gut gehütetes Geheimnis. Den sichergestellten Millionen-Schatz für ein Leben in Luxus müssen jetzt sogar Experten schätzen. Krone+ weiß, was gefunden wurde.