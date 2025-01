Neue Regierung steht wohl nicht vor Mitte Februar

Hatte es am Wochenende noch so ausgesehen, als gebe es zunehmend Streit zwischen den Verhandlerinnen und Verhandlern, wird seit Montag versucht, konstruktiv weiter an einer Koalition zu arbeiten. Gegenseitig ausgerichtete Unfreundlichkeiten blieben zu Wochenbeginn aus. Nach hinten verschoben haben dürfte sich der Zeitplan.