Sie soll wieder Ordnung in die Landes-SPÖ bringen

Stellvertreterin rückt auf

Schneller als bei der Parteichef-Suche reagierte die SPÖ bei der Manager-Personalie. In einer kurzfristig einberufenen außerordentlichen Vorstandssitzung wurde am Dienstag Nicole Trudenberger als Nachfolgerin von Florian Koppler präsentiert. „Ich freue mich, die Führung der Geschäfte der SPÖ Oberösterreich zu übernehmen. Die SPÖ OÖ steht auf einer soliden organisatorischen, personellen und finanziellen Basis – wir sind gut aufgestellt“, sagt Trudenberger in einem ersten Statement.