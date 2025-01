SPÖ gewinnt in Linz die Bürgermeisterwahl haushoch

Linzer SPÖ hat viel Einfluss in der Landes-SPÖ

Nach diesem Sieg in Linz könnte sich auch etwas in der Landes-SPÖ bewegen. Dort ist man seit 9. November und dem Rücktritt des Parteivorsitzenden Michael Lindner auf der Suche nach einer neuen Nummer 1 in der Sozialdemokratie. Und wie es bei den Roten in Oberösterreich üblich ist, haben die Linzer viel mitzureden. Immerhin ist die Bezirksorganisation in Linz die größte in Oberösterreich.