Florian Koppler geht als Manager der Landes-SPÖ

Wer in der Landes-SPÖ wirklich das Sagen hat

Diesem innersten Kreis der Entscheider in der heiklen Personalfrage gehören Alois Stöger selbst, Arbeiterkammer-Präsident Andreas Stangl, der Steyrer Bürgermeister Markus Vogl, die aus Wels stammende SPÖ-Bundesfrauen-Vorsitzende Eva Maria Holzleitner und der Linzer Wahlgewinner Dietmar Prammer an. Stöger versammelte dieses Gremium erst am Donnerstag der Vorwoche zu einem geheimen Gespräch in Linz um sich.