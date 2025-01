Alois Stöger als SPÖ-Chef gekommen, um zu bleiben?

„Übe Zwischenfunktion voll und ganz aus“

In der SPÖ sei mit ihm „keine Leere“ eingetreten, stellte er bei einem Medientermin am Mittwoch fest. Die Partei sei handlungsfähig. „Ich habe eine Zwischenfunktion, und die übe ich voll und ganz aus.“ Zum Beweis legte er ein industriepolitisches Forderungspaket an die blau-schwarzen Koalitionsverhandler in Wien vor.