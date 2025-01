Kultverein schuldenfrei: In Krems stimmt der Kurs

Mit dem Cupsieg 1988 verewigte sich Traditionsverein Krems in den Geschichtsbüchern, ehe eine lange Leidenszeit folgte, der KSC – kurzzeitig – bis in die fünfte Liga durchgereicht wurde. Nun blicken die Wachauer euphorisch in die Zukunft. Der Grund: Der Fußball-Ostligist ist endlich schuldenfrei.