„Sie könnten mich jetzt für die WM nominieren“

Viele Promis. Sehr gute Stimmung – und eine Portion Nervenkitzel. Denn beim Charity Race in Schladming ging’s auf den Zielhang der Planai, wo nach dem Start ein Nagel versenkt werden musste. „Ich habe mich fast mehr vor dem Nageln gefürchtet, als vor dem Skifahren“, schmunzelte Segler Lukas Mähr, der mit Olympia-Gold-Partnerin Lara Vadlau just wieder in einem der 15 Teams vereint war. „Never change a winning team“, lachte Lara. Sie bezwang die eisige Piste mit dem Hirscher-Ski Van Deer, obwohl sie nach dem Start einen Stock verloren hatte. Soll’s wieder Gold sein? „Wenn schon, denn schon.“ Daraus wurde nichts. Am Ende gab’s Rang zehn.