Heftiger Regen in São Paulo: U-Bahn überschwemmt

Zwischenzeitlich fiel in Tausenden Haushalten der Strom aus. Ein Mensch kam beim Unwetter ums Leben. Auch im Flugverkehr sorgte das Wetter für Verzögerungen: Einem Briten gelang die Aufnahme eines Blitzes, der kurz vor dem Boarding in sein Flugzeug einschlug. Die Maschine hob schließlich mit stundenlanger Verzögerung vom Flughafen in São Paulo ab.