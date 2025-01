Blitz schlägt kurz vor Abflug in Flugzeug ein

Jedes Jahr trifft ein Blitz ein Verkehrsflugzeug

Blitzeinschläge in Flugzeuge sind keine Seltenheit: Durchschnittlich passiert das eine Maschine mindestens einmal im Jahr, wie die Plattform „View from the wing“ berichtet. Es sei jedoch mehr als 40 Jahre her, dass ein Absturz einem Blitzeinschlag zugeschrieben wurde. Moderne Flugzeuge seien gut konstruiert – so konnte auch die British-Airways-Maschine sicher an ihrem Bestimmungsort in London landen.