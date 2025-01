Peking irritiert über neue Einschätzung der CIA

Peking wirft Washington „Verleumdung“ Chinas vor

Durchaus irritiert zeigte man sich in China über die Aussagen des neuen CIA-Chefs. Die Theorie eines Laborunfalls sei „äußerst unwahrscheinlich“, sagte Außenministeriumssprecherin Mao Ning am Montag in Peking. Diese Erkenntnis beruhe auf einer gemeinsamen Untersuchung von chinesischen Experten und Fachleuten der Weltgesundheitsorganisation (WHO), die auch „die betroffenen Labors in Wuhan“ besucht hätten. Die US-Regierung müsse aufhören, „andere Länder zu verleumden und ihnen die Schuld zuzuschieben“, betonte Mao. Neben der WHO lehnen auch mehrere andere US-Bundesbehörden die Labortheorie ab.