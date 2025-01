CIA ändert Einschätzung zu Ursprung von Corona

Der ehemalige Kongressabgeordnete aus Texas war in der ersten Amtszeit des Republikaners Trump als Geheimdienstkoordinator tätig – allerdings nur für rund sieben Monate. Die Demokraten warfen Ratcliffe damals unter anderem vor, seine Position für politische Zwecke zu missbrauchen. Er wurde am Donnerstag vereidigt. Der Sohn von US-Präsident Trump, Don Jr., pries die Entscheidung auf der Plattform X an.