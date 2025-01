Terroristen lassen wieder israelische Geiseln frei

Die drei Geiseln sollen am Donnerstag freigelassen werden. Die israelisch-deutsche Zivilistin Arbel Yehud befindet sich in der Hand der Terrororganisation Islamischer Dschihad. Ein Sprecher sagte, dass die Frau für 30 palästinensische Häftlinge freigelassen werde. Am Samstag soll Israel drei weitere Geiseln zurückbekommen.