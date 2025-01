Diese vier Hamas-Geiseln kamen jetzt frei

Verstörende Aufnahmen zeigten damals die verletzten, teils blutüberströmten jungen Frauen. Die Israelinnen, die im Grenzgebiet zum Gazastreifen Späherinnen der Armee waren, wirkten völlig verängstigt. Die Entführer schrien die gefesselten Frauen immer wieder an und bedrohten sie. Bei dem Angriff wurden damals 15 Späherinnen getötet, sieben entführt. Eine Späherin wurde nach 23 Tagen aus dem Gazastreifen gerettet, eine andere wurde in Gefangenschaft getötet. Eine weitere Frau, die nicht auf der Liste steht, bleibt vorerst weiter in der Gewalt der Hamas.