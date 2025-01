Schwarze Kraft hält im Bezirk Melk zusammen

In Neumarkt an der Ybbs verteidigt die ÖVP ihre Absolute, die FPÖ holt im Vergleich zu 2020 mit 22,51 Prozent der Stimmen fünf Mandate. Auch in Emmersdorf an der Donau geht die Absolute mit 56,03 Prozent an die ÖVP – ein Gewinn von drei Mandaten. Fest in schwarzer Hand sind auch Pöchlarn und Pöggstall, wo die ÖVP ebenfalls ihre Absolute ausbaut.