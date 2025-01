Puch-Präsident: „Lob kriegst du nie eines“

Ursprünglich fing der lange von Flugangst geplagte Stadt-Salzburger („es ist eher Absturzangst“) nach unsportlicher Kindheit über den Stiefpapa in Taxham zu kicken an. Drei Kniescheiben-Luxationen später („Ich hatte immer einen Gips von Knöchel bis zur Hüfte“) ließ er es ruhiger angehen. Bald wurde es eine Hobbytruppe, die sich auch heute noch einmal pro Woche trifft. Mit der kam er nach Grödig, ehe das Sponsoring begann. Die Bilanz seither: Den SAK führte er fast in Liga zwei, seit zwei Jahren engagiert er sich in Puch nahe der Wahlheimat Elsbethen. Warum er sich das zum Ausgleich antut? „Wer kriegt denn nicht gerne Bestätigung? Ich motiviere gerne Leute!“ Freilich wendet er ein: „Lob kriegst du als Chef nie. Ohne Frau und Familie hätte es nie funktioniert, da gehst du auch durch schwierige Zeiten.“ Stichwort: Aus wirtschaftlichen Gründen musste er sein Engagement in Puch zuletzt stark einschränken. Aber: „Vielleicht sieht die Welt im Mai ja wieder anders aus.“