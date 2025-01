Salzburger wechselt in die erste bulgarische Liga

Am 27. Oktober hat Felix Strauss sein letztes Pflichtspiel absolviert. Das Spiel hatte er mit dem FC Lahti in der Relegation zwar gewonnen, das Duell verloren. Der finnische Klub stieg ab. Der Salzburger blieb aber nicht im hohen Norden, begab sich auf die Suche nach einem neuen Klub. Diesen hat der 23-Jährige nun gefunden. Der Innenverteidiger schließt sich mit sofortiger Wirkung Spartak Varna in Bulgarien an.