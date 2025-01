PV-Anlage brannte: Einsatz mit schwerem Atemschutz

Fordernder Feuerwehr-Einsatz am Samstag für die FF Hafning in Trofaiach (Bezirk Leoben): Eine Photovoltaik-Anlage in exponierter Lage hatte zu brennen begonnen. Unter schwerem Atemschutz und mit Feuerlöschern konnte der Brand schließlich unter Kontrolle gebracht werden.