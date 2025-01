Wäre Ihr Mann stolz auf die FPÖ, Frau Haider?

Samstagvormittag in Klagenfurt, Claudia Haider kommt gerade vom Friseur. Später wird sie beim 1. Jörg Haider-Symposium auf Schloss Albeck in Sirnitz auftreten. „Krone“-Fotografin Uta Rojsek trifft die Witwe – „ich mag eigentlich nicht so bezeichnet werden“, sagt Claudia Haider, „weil ich mich noch immer als seine Ehefrau sehe“ – in ihrer Stadtwohnung, wo vieles an den 2008 Verstorbenen erinnert. Fotos, Bücher, Geschenke. „Er ist immer präsent, auch nach so langer Zeit“, sagt sie, als wir dieses Interview am Telefon führen. Sie sitzt auf der weißen Couch im Wohnzimmer, ihr weiches Kärntnerisch klingt heiter und hell.