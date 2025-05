Ilzer: „Wer hätte sich das im Sommer gedacht?“

Vergangenes Wochenende schaffte Christian Ilzer in Deutschland um Haaresbreite den direkten Klassenerhalt mit Hoffenheim. Der Steirer weilt zwar schon im Urlaub, trotzdem gibt‘s am kommenden Wochenende noch das Pflichtprogramm österreichische Bundesliga im TV! „Das Finale lass ich mir nicht entgehen. Schon in Hoffenheim hab ich mir die Spiele so oft es zeitlich möglich war angeschaut“, sagt Ilzer, der im spannenden Dreikampf eine spezielle Rolle einnimmt. Denn der heute 47-Jährige saß in seiner Karriere bei allen drei Klubs auf der Bank.