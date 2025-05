Millionen locken! WAC-Ass vor Wechsel in Emirate

Al-Ain spielt in der UAE Pro League – die bekanntesten Spieler in dieser Liga sind Paco Alcacer (4 Millionen Euro Marktwert) oder Nabil Fekir (9 Millionen Euro). Der Klub ist eine Runde vor Schluss Fünfter, wird aber an der FIFA-Klub-WM teilnehmen. Jasic könnte – sollte der Deal endgültig in trockene Tücher gebracht werden – dann dort ab 19. Juni in der Gruppe G gegen Juventus und Manchester City spielen.