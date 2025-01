„Bürgermeister sind keine Blitzableiter für Frust“

Vor fünf Jahren hatten wir Rückenwind, nun haben wir Gegenwind.“ Und generell gäbe es derzeit in Österreich aus Sicht des ÖVP-Landesgeschäftsführers auch einen starken gesellschaftlichen Wandel. Zauner: „Etwa die immer stärker werdenden Anonymisierung auch in kleineren Gemeinden. Wir haben in den letzten fünf Jahren einen Wandel erlebt, der auch in den Gemeinden vor dem gesellschaftlichen Zusammenleben nicht Halt macht.“