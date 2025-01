„Rabatt“: Die absurden Abgründe der Reichen

Geld oder Moral? Journalistin Dena Grigorova muss nicht lange nachdenken. Sie kassiert durch Shitstorms und Kolumnen über „linken Faschismus“. Doch als ein Essenslieferant in ihrem Altbau zusammenklappt und stirbt, begegnet sie einem skurrilen Mafiosi-Duo, das eine Diskonter-Bestattung betreibt. So weit, so absurd: Die Münchner Autorin Nora Abdel-Maksoud hat mit „Rabatt“ eine Slapstick-Komödie über Klassismus geschrieben, die an die Schmerzgrenze geht.