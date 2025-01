Sozialhilfe soll es nur noch gegen Arbeit geben

Gemeinderatswahl geht am Sonntag in St. Pölten keine über die Bühne, diese steht hier erst im kommenden Jahr an. Für einen politischen Aufreger ist dennoch gesorgt. Und den liefert in der absolut von der SPÖ regierten Stadt die ÖVP. Die Schwarzen wollen nämlich am Montag im Gemeinderat einen brisanten Dringlichkeitsantrag stellen: Wer in der Landeshauptstadt Sozialleistungen bezieht, soll künftig zum Nutzen der Allgemeinheit in die Hände spucken müssen. Im Klartext: Arbeitspflicht für Sozialhilfeempfänger und Asylwerber.