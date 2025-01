Remis-König Juventus auf Europas falschem Thron

Trainer Thiago Motta muss sich vorkommen wie im falschen Film. Denn nur Frankreichs-Spitzenreiter Paris Saint-Germain blieb außer Juventus Turin in Europas Top-5-Ligen bisher ohne Pleite. Im Gegensatz zu den Franzosen gibt's für den italienischen Traditionsklub aber in der Serie A heuer wohl nichts zu holen. Außer einer unrühmlichen Bestmarke! Sollte man am Samstag im Auswärtsmatch gegen Napoli zum gesamt 14. Mal Remis spielen, ist der neue Klubrekord perfekt. Apropos Rekord: