Das Best-Of der Musikszene auf einem Bierdeckel

„Wir klingen jetzt so, wie wir am besten klingen“

Was nicht zwingend so bleiben muss, wie Paulus in seiner Dankesrede formulierte: „Wir klingen jetzt so, wie wir am besten klingen, und wir wollten unseren Live-Klang auch auf der Platte festhalten. Wir nutzen das Preisgeld, um unsere Tour durch Deutschland zu finanzieren. Wir wollen unsere Musik über die Grenzen verbreiten und natürlich auch weiterentwickeln.“