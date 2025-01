James Blunt spielt bei „KitzRaceParty“ auf

Bald auf Jubliäumstour

Zuletzt veröffentlichte Blunt das Album „Who We Used to Be“ und tourte damit ausgiebig. Auch 2025 wird der Brite wieder unterwegs sein: Ab 11. Februar begeht er die Jubiläumstour seines Debütalbums „Back to Bedlam“, das vor 20 Jahren erschien und zum Megaseller wurde.