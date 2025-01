Unbelehrbarer Stalker: Todesdrohungen aus Zelle

Mutter und Schwester vor Beamten gedroht

Doch auch mit der Festnahme durch die Polizei war noch lange nicht Schluss. „Sie sind festgenommen worden und haben ihre Beschuldigtenrechte ausgenutzt, um weitere Drohungen auszusprechen“, fasst die beisitzende Richterin zusammen. Auf der Polizeiinspektion rief er nämlich die Mutter des Opfers an: „Guten Tag, ich sage Ihnen, das Erste, wenn ich hier wegkomme, ich komme und ich töte Ihre Tochter.“ Damit nicht genug, kontaktierte er auch die Schwester: „Hallo, ich bin gerade in der Zelle. Egal wann ich wieder rauskomme, ob morgen oder in einem Jahr, das Erste, was ich mache, ist, ich töte deine Schwester.“