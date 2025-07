Verwechslungskomödie um Schussopfer endete in Haft

Ein syrischer und ein nordmazedonischer „Toni“

Dieser falsche Verdächtigte – ein Syrer, der als „Toni“ bekannt ist – wurde daraufhin festgenommen, aber später wieder enthaftet. Der tatsächliche mutmaßliche Schütze, ein Nordmazedonier, der in der Szene ebenfalls als „Toni“ verkehrt, wurde später in der Schweiz festgenommen, ausgeliefert und sitzt nun wegen Mordverdachts in U-Haft.