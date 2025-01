Messerangriff in Bayern: Verdächtiger vor Richter

Tatverdächtiger wohl psychisch krank

Laut Herrmann war der Verdächtige aus Afghanistan wegen eines von ihm selbst abgebrochenen Asylverfahrens ausreisepflichtig und befand sich zudem wegen psychischer Probleme in Behandlung. Der Verdächtige war zuletzt in einer Asylunterkunft in der Region gemeldet gewesen und schon mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten. Hinweise auf eine radikale Gesinnung gebe es nicht, so Herrmann. Auch eine Nachschau an der Wohnadresse des Mannes ergab keine derartigen Hinweise. Die Tat sei offenbar eine Folge seiner psychischen Erkrankung gewesen.